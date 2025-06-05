Рада приняла за основу законопроект об административном сборе

Законопроект предусматривает четко определенные размеры административного сбора за более чем 170 самых популярных админуслуг.

Фото: rada.gov.ua

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4380 об административном сборе.

Он устанавливает единые принципы и критерии платности и бесплатности административных услуг, порядок установления конкретных размеров административного сбора, а также процедуру его уплаты.

Законопроект предусматривает четко определенные размеры административного сбора за более чем 170 самых востребованных административных услуг.

Бесплатными остаются услуги в сферах:

социальной защиты населения;

пенсионного обеспечения;

для несовершеннолетних лиц (в частности — первый паспорт гражданина Украины, регистрация места жительства);

для лиц, нуждающихся в особой защите.

Общим правилом является компенсационный подход к определению размера административного сбора — не выше уровня фактической себестоимости услуги.

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