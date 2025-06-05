Рада приняла за основу законопроект об административном сборе

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №4380 об административном сборе.
Он устанавливает единые принципы и критерии платности и бесплатности административных услуг, порядок установления конкретных размеров административного сбора, а также процедуру его уплаты.
Законопроект предусматривает четко определенные размеры административного сбора за более чем 170 самых востребованных административных услуг.
Бесплатными остаются услуги в сферах:
Общим правилом является компенсационный подход к определению размера административного сбора — не выше уровня фактической себестоимости услуги.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.