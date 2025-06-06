Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия

10:37, 6 июня 2025
Несмотря на то, что трудовой договор с работниками во время простоя не прекращается, они не занимаются исполнением своих служебных обязанностей.
В Гоструда объяснили, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области Центрально-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что период простоя не засчитывается в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Во время простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности. Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определенные частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, время ежегодных основного и дополнительного отпусков и время работы беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Признание судом противоправности мобилизации предлагается внести в перечень оснований для увольнения со службы

Одним из оснований для увольнения с воинской службы предлагается определить вступление в законную силу решения суда, которым призыв признан противоправным.

В КГГА и областных госадминистрациях предлагается ввести заместителей по вопросам обороны — законопроект о нацсопротивлении

Заместителя главы КГГА по вопросам обороны предлагается назначать по представлению Министра обороны и по согласованию с Президентом и Кабмином.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Вместо маленьких судов, в которых есть один или два судьи, лучше создать крупные суды, которые будут более эффективными — РСУ

Суды, в которых мало судей, создают больше проблем, чем приносят пользы.

Бронирование священнослужителей — ДЭСС утвердила перечень из 7736 религиозных организаций, относящихся к критически важным

В перечень критически важных религиозных организаций вошло 7736 организаций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео