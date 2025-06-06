В Гоструда объяснили, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за вредные условия

Несмотря на то, что трудовой договор с работниками во время простоя не прекращается, они не занимаются исполнением своих служебных обязанностей.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области Центрально-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило, что период простоя не засчитывается в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Во время простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности. Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определенные частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, время ежегодных основного и дополнительного отпусков и время работы беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

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