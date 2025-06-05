Киевлян призывают проверить счетчики, чтобы не платить «по среднему»

Киевтеплоэнерго призывает киевлян проверить счетчики тепла и горячей воды в межотопительный сезон.

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Межотапливающий период - лучшее время для проведения поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды. Об этом напомнили в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго».

Согласно Закону Украины «О метрологии и метрологической деятельности», поверку таких приборов следует проводить ориентировочно раз в четыре года. Своевременная поверка позволяет избежать начислений по среднему потреблению и гарантирует, что платежки будут содержать только фактические объемы потребленной энергии или воды.

Пользователи личных кабинетов на сайтах «Киевтеплоэнерго» или «Центра коммунального сервиса» автоматически получают уведомления о приближении срока поверки. Проверить дату можно и самостоятельно - в паспорте прибора или в свидетельстве о предыдущей поверке.

За консультацией относительно сроков и порядка поверки жители могут обращаться к операторам горячей линии «Киевтеплоэнерго» по телефону: (044) 207-88-88.

Услугу поверки можно заказать самостоятельно - у лицензированных компаний, перечень которых размещен на сайте Министерства экономики. После поверки клиент получает свидетельство, подтверждающее точность работы счетчика.

Копии документов о проведенной поверке нужно передать в ЦКС через один из дистанционных каналов обслуживания или принести лично в сервисный центр. Это необходимо для актуализации данных в системе.

В КП «Киевтеплоэнерго» также напомнили: расходы на поверку квартирных счетчиков не покрываются тарифом на абонентское обслуживание - их оплачивает сам потребитель. Зато обслуживание и поверку домовых приборов учета осуществляют за счет этой платы.

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