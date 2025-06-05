В Минздраве разъяснили вопросы по новому Порядку проведения аттестации медработников

Вводится обновленная модель аттестации: вместо пяти отдельных нормативных актов будет действовать единая номенклатура специальностей и общий порядок аттестации для всех профессионалов и специалистов в сфере здравоохранения.

Фото: ohoronapraci.com.ua

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Как известно, недавно Минюст зарегистрировал новый Порядок проведения аттестации работников сферы здравоохранения.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что вводится обновленная модель аттестации: вместо пяти отдельных нормативных актов будет действовать единая номенклатура специальностей и общий порядок аттестации для всех профессионалов и специалистов в сфере здравоохранения (врачей, медсестер, фармацевтов, специалистов по реабилитации, профессионалов с высшим немедицинским образованием и других).

Впервые вводится единый документ — Сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации, который будет действовать на протяжении всего периода профессиональной деятельности человека.

Аттестация работников сферы здравоохранения будет возобновлена через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения. Если срок действия действующих сертификатов специалиста или удостоверений о квалификационной категории истек в период действия военного положения, то он продлевается на срок до шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

В Минздраве собрали ответы на наиболее распространенные вопросы по новому Порядку проведения аттестации.

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