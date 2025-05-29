В Украине вступил в силу новый Порядок аттестации работников сферы здравоохранения

Вместо пяти нормативных актов будет действовать единая номенклатура специальностей и общий порядок аттестации для всех работников сферы здравоохранения.

Фото: nashreporter.com

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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что вступил в силу новый Порядок аттестации работников сферы здравоохранения.

Что меняется:

- Единый Порядок и Сертификат

Вместо пяти нормативных актов будет действовать единая номенклатура специальностей и общий порядок аттестации для всех работников сферы здравоохранения.

Также впервые введен единый документ — Сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Он будет действовать в течение всей профессиональной деятельности человека.

- Аттестация — на месте работы

Отныне очередная аттестация будет проходить в медицинском учреждении, а не в региональных или центральных комиссиях. Без заявления — автоматически. Заявление подают только те, кто претендует на повышение уровня квалификации.

Очередная аттестация будет проходить раз в пять лет. Для работников, у которых в течение полугода истекает срок действия Сертификата, медицинские учреждения будут проводить аттестацию дважды в год.

- Восстановление после войны

Аттестация будет возобновлена через 6 месяцев после прекращения/отмены военного положения. Все сертификаты, срок действия которых истек во время войны, автоматически продлеваются на этот же период.

- Внеочередная аттестация

Возможна в случае нарушений или отсутствия практики более 3 лет. Решение принимает специальная комиссия.

- Непрерывное профессиональное развитие (НПР)

Ведение образовательного портфолио вводится для всех медицинских специалистов, а не только для врачей.

До 30.06.2025 — действуют старые критерии начисления баллов НПР.

С 01.07.2025 — новые критерии.

Минимум в год: 50 баллов (врачи, фармацевты), 30 баллов (медсестры, специалисты).

- Переходные положения

Работники, зачисленные до 6.06.2022, могут продолжать работать на занимаемых должностях, если их названия соответствуют стандартам или Справочнику квалификационных характеристик.

«Обновленная модель аттестации является переходной и станет основой для будущей модели признания и подтверждения профессиональных квалификаций в органах профессионального самоуправления, создание которых предусмотрено правительственным законопроектом о самоуправлении в сфере здравоохранения (реестр № 10372)», — добавили в МОЗ.

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