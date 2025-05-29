Практика судов
  1. В Украине

В Украине вступил в силу новый Порядок аттестации работников сферы здравоохранения

15:09, 29 мая 2025
Вместо пяти нормативных актов будет действовать единая номенклатура специальностей и общий порядок аттестации для всех работников сферы здравоохранения.
В Украине вступил в силу новый Порядок аттестации работников сферы здравоохранения
Фото: nashreporter.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что вступил в силу новый Порядок аттестации работников сферы здравоохранения.

Что меняется:

- Единый Порядок и Сертификат

Вместо пяти нормативных актов будет действовать единая номенклатура специальностей и общий порядок аттестации для всех работников сферы здравоохранения.

Также впервые введен единый документ — Сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Он будет действовать в течение всей профессиональной деятельности человека.

- Аттестация — на месте работы

Отныне очередная аттестация будет проходить в медицинском учреждении, а не в региональных или центральных комиссиях. Без заявления — автоматически. Заявление подают только те, кто претендует на повышение уровня квалификации.

Очередная аттестация будет проходить раз в пять лет. Для работников, у которых в течение полугода истекает срок действия Сертификата, медицинские учреждения будут проводить аттестацию дважды в год.

- Восстановление после войны

Аттестация будет возобновлена через 6 месяцев после прекращения/отмены военного положения. Все сертификаты, срок действия которых истек во время войны, автоматически продлеваются на этот же период.

- Внеочередная аттестация

Возможна в случае нарушений или отсутствия практики более 3 лет. Решение принимает специальная комиссия.

- Непрерывное профессиональное развитие (НПР)

Ведение образовательного портфолио вводится для всех медицинских специалистов, а не только для врачей.

До 30.06.2025 — действуют старые критерии начисления баллов НПР.

С 01.07.2025 — новые критерии.

Минимум в год: 50 баллов (врачи, фармацевты), 30 баллов (медсестры, специалисты).

- Переходные положения

Работники, зачисленные до 6.06.2022, могут продолжать работать на занимаемых должностях, если их названия соответствуют стандартам или Справочнику квалификационных характеристик.

«Обновленная модель аттестации является переходной и станет основой для будущей модели признания и подтверждения профессиональных квалификаций в органах профессионального самоуправления, создание которых предусмотрено правительственным законопроектом о самоуправлении в сфере здравоохранения (реестр № 10372)», — добавили в МОЗ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аудит Высшего антикоррупционного суда выявил пробел в учете средств залога – Счетная палата

Также Счетная палата выявила, что финансовую отчетность в ВАКС фактически составляют вручную – в таблицах Excel, что повышает риски допущения ошибок.

ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.

99% ограниченно годных ВВК признают годными к службе — Федор Вениславский

По словам Вениславского, 50% ограниченно годных признаются годными для участия в боевых действиях, остальные – годными для службы в тылу.

Федор Вениславский анонсировал законопроект о возможности выезда за границу мужчин до 24 лет

По словам Вениславского, в комитете по национальной безопасности обсуждают формат законопроекта о разрешении выезда за границу мужчинам 23–24 лет.

Уполномоченная Кабмина по вопросам ґендерной политики выяснила, как правильно писать в законах – гендер или ґендер

Как выяснила уполномоченная, в нормативно-правовых актах, официальных документах и публичном пространстве следует писать не «ґендер», а «гендер».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді