В Україні набув чинності новий Порядок атестації працівників сфери охорони здоров’я

Замість п’яти нормативних актів діятиме єдина номенклатура спеціальностей та спільний порядок атестації для всіх працівників сфері охорони здоров’я.

Фото: nashreporter.com

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що набув чинності новий Порядок атестації працівників сфери охорони здоров’я.

Що змінюється:

- Єдиний Порядок і Сертифікат

Замість п’яти нормативних актів діятиме єдина номенклатура спеціальностей та спільний порядок атестації для всіх працівників сфері охорони здоров’я

Також вперше запроваджено єдиний документ — Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації. Він діятиме протягом усієї професійної діяльності людини.

- Атестація – на місці роботи

Відтепер чергова атестація відбуватиметься у медзакладі, а не в регіональних чи центральних комісіях. Без заяви — автоматично. Заяву подають лише ті, хто претендує на підвищення рівня кваліфікації.

Чергова атестація проходитиме раз на п’ять років. Для працівників, у яких у півріччі закінчується строк дії Сертифіката, медзаклади проводитимуть атестацію двічі на рік.

- Відновлення після війни

Атестацію поновлять через 6 місяців після припинення/скасування воєнного стану. Усі сертифікати, що спливли під час війни, автоматично подовжуються на цей самий період.

- Позачергова атестація

Можлива у разі порушень або відсутності практики понад 3 роки. Рішення — за спеціальною комісією.

- Безперервний професійний розвиток (БПР)

Ведення освітнього портфоліо запроваджується для всіх медичних фахівців, не лише лікарів.

До 30.06.2025 — діють старі критерії нарахування балів БПР.

З 01.07.2025 — нові критерії.

Мінімум на рік: 50 балів (лікарі, фармацевти), 30 балів (медсестри, фахівці).

- Перехідні положення

Працівники, зараховані до 6.06.2022, можуть продовжувати працювати на займаних посадах, якщо їх назви відповідають стандартам або Довіднику кваліфікаційних характеристик

«Оновлена модель атестації є перехідною і стане основою для майбутньої моделі визнання та підтвердження професійних кваліфікацій в органах професійного самоврядування, створення яких передбачено урядовим законопроєктом про самоврядування у сфері охорони здоров’я (реєстр. № 10372)», - додали у МОЗ.

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