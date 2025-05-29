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У Мексиці на саморобній міні підірвалися вісім солдатів

19:56, 29 травня 2025
У Мексиці зростає мінна загроза від наркокартелів.
У Мексиці на саморобній міні підірвалися вісім солдатів
Фото: The Wall Street Journal
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Вісім військовослужбовців Збройних сил Мексики загинули внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої (СВП) під час патрулювання в штаті Мічиоакан. Інцидент стався в середу в муніципалітеті Лос-Рейес, неподалік кордону зі штатом Халіско, повідомляє The Guardian з посиланням на мексиканські ЗМІ.

Шестеро солдатів загинули одразу на місці вибуху, ще двоє померли пізніше від отриманих поранень, уточнює газета El Universal. Генеральний прокурор штату Халіско взяв розслідування під особистий контроль, а спеціальна військова група вже обшукує прилеглу територію в пошуках інших мін.

Наразі вважається, що СВП встановили організовані злочинні угруповання, які дедалі активніше використовують міни для контролю над територіями прикордонного регіону між Мічиоаканом та Халіско. Саме тут точиться жорстока боротьба між картелем Нова генерація Халіско та місцевими бандами, що протистоять його розширенню.

За даними правоохоронців, різні угруповання вербують колишніх військових із Колумбії — фахівців з вибухівки — через що застосування саморобних мін у штаті значно зросло. Такі інциденти вже не поодинокі:

  • у грудні 2024 року через міни в Мічиоакані загинули четверо солдатів у двох різних випадках;
  • у січні цього року ще четверо військових підірвалися на СВП поблизу міста у Халіско.

Щонайменше один цивільний також загинув цього року: у січні вчитель підірвався на мінному полі, у лютому міни забрали життя кількох фермерів, серед яких був 15-річний підліток.

Крім закопаних у ґрунт пасток, злочинці почали експериментувати з кріпленням мін до дронів, щоб скидати їх на своїх ворогів із повітря.

За даними мексиканських військових, які наводить аналітична платформа Insight Crime, кількість виявлених та вилучених СВП зросла з майже нульових показників у 2021 році до понад тисячі на рік. Близько 40% усіх випадків припадає саме на зону між Мічиоаканом і Халіско.

Експерти попереджають, що поширення мін спричиняє не лише загрозу життю військових та цивільних, а й спонукає до вимушених переселень місцевих жителів, які опиняються в пастці нестабільності та насильства.

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