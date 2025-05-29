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У Києві на режисера із США Крістофера Волтерса, який приїхав документувати війну, впав балкон

14:41, 29 травня 2025
У КМВА повідомили, що інцидент трапився у Подільському районі прямо перед входом в підʼїзд будинку.
У Києві на режисера із США Крістофера Волтерса, який приїхав документувати війну, впав балкон
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В Подільському районі Києва на громадянина США, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мова йде про американського режисера Крістофера Волтерса.

За словами Ткаченка, інцидент стався прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку.  Чоловік зазнав травмування. 

«Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності.

Ми надамо всю допомогу. А потім буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями», - заявив Ткаченко.

Сам американець підкреслив, що такі події є наслідком чиєїсь безвідповідальності.

«В той час коли літають ракети і дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!» – написав Крістофер Волтерс на своїй сторінці в Instagram.

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Київ

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