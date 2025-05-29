В Киеве на режиссера из США Кристофера Волтерса, который приехал документировать войну, упал балкон

В КГВА сообщили, что инцидент произошел в Подольском районе прямо перед входом в подъезд дома.

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В Подольском районе Киева на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Речь идет об американском режиссере Кристофере Волтерсе.

По словам Ткаченко, инцидент произошел прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмы.

«Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому под личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности.

Мы окажем всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями», — заявил Ткаченко.

Сам американец подчеркнул, что такие события являются следствием чьей-то безответственности.

«В то время, когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!» — написал Кристофер Волтерс на своей странице в Instagram.

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