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ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

14:39, 29 мая 2025
Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.
ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур
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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в июне 2025 года приниматься не будут. ВККС будет ждать подписания Президентом Владимиром Зеленским закона, которым разрешается повторное участие кандидатов, проваливших экзамен в прошлый раз.

Так, на подпись Президенту направлен принятый парламентом 14 мая Закон 4433-ІХ относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и откомандирования судьи (законопроект 12331-2).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законом народные депутаты сняли ограничение для кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которое не дает им повторно сдать квалификационный экзамен в течение года, в котором они его не сдали или проигнорировали.

Таким образом, после вступления в силу этого закона кандидаты, которые участвовали в объявленном в 2023 году конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, смогут принять участие в следующем таком конкурсе во время военного положения и в течение одного года со дня его завершения.

Кроме того, после вступления закона в силу:

  • отменяется 75-процентный проходной балл тестирования на знание истории украинской государственности. Такой балл будет определяться Комиссией самостоятельно по аналогии с проходным баллом тестирования когнитивных способностей;
  • отменяется повторное собеседование с победителями конкурса после квалификационного оценивания. В ходе конкурса собеседование с кандидатом будет проводиться исключительно во время квалификационного оценивания и т.д.

В связи с этим 29 мая ВККС решила, что документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в июне 2025 года приниматься не будут.

Решение о начале приема документов для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату будет принято безотлагательно после вступления закона в силу и обнародовано на официальном сайте ВККС одновременно с условиями проведения такого конкурса.

Автор: Наталя Мамченко

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судья ВККС ВАКС Владимир Зеленский

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ВККС пока не будет принимать документы кандидатов в АП ВАКС – будет ждать вступления в силу закона об упрощении процедур

Документы для участия в конкурсе в Апелляционную палату ВАКС в июне 2025 года не будут приниматься – ВККС будет ждать, пока вступит в силу закон о разрешении повторного участия кандидатов, проваливших экзамен в предыдущий раз.

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