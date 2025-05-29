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Главу Нацбанка Словакии Петра Кажимира признали виновным в коррупции

17:58, 29 мая 2025
Суд оштрафовал на 200 000 евро экс-министра финансов Словакии за системное взяточничество.
Главу Нацбанка Словакии Петра Кажимира признали виновным в коррупции
Фото: SME
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Бывший министр финансов и нынешний председатель Национального банка Словакии Петр Кажимир признан виновным в системном взяточничестве. Специализированный уголовный суд в Пезинке оштрафовал его на 200 000 евро, а в случае неуплаты назначил заместительный срок - один год заключения. Приговор еще не вступил в законную силу, и обе стороны имеют право на апелляцию. Об этом сообщает Aktuality.

Суть дела

По версии обвинения, в 2017 году, будучи министром финансов, Петр Кажимир передал взятку в размере 48 000 евро тогдашнему президенту Финансовой администрации Франтишеку Имречи. Целью было получение конфиденциальной информации о налоговых расследованиях ряда компаний, что позволило бы им оформить чрезмерный возврат НДС на сумму более 3 миллионов евро. Среди этих фирм была Loject, долю в которой имел бизнесмен Ладислав Рехак, у которого Кажимир впоследствии приобрел виллу возле Славина в Братиславе.

Позиции сторон

Прокурор требовал максимально возможный штраф и условия содержания в медицинском учреждении после заключения. Он убеждал, что показания Имречи являются достоверными и подтверждены экспертными заключениями.

Защита возражала, называла обвинения «банально вымышленными» и подчеркивала, что версия Имречи не заслуживает доверия. В письме к СМИ и знакомым сам Кажимир заявил о «полностью сфабрикованном» процессе, в котором нет никаких доказательств взятки и о намерении апеллировать.

Что решил суд

Судья Милан Чисарик, ссылаясь на показания Имречи и экспертизы его лица, признал показания честными и убедительными. Он отметил, что в этом деле не существует двух равноценных версий событий, как это было в аналогичном деле бывших работниц Финансовой администрации Черной и Жидовой, которых Верховный суд оправдал. «Не имеет смысла выдумывать такой банальный случай», - подчеркнул судья, отклонив доводы защиты.

Суд назначил единственный штраф в размере 200 000 евро. Если он не будет уплачен, срок заменят на один год заключения. Решение принято 29 мая 2025 года, но еще не является окончательным.

Что дальше

Петр Кажимир уже заявил о намерении обжаловать приговор в апелляции. Его полномочия на посту главы Нацбанка истекают 1 июня 2025 года. Между тем дело привлекло внимание к вопросам прозрачности и этики в высших эшелонах власти, ведь расследование охватило время выполнения им ключевых государственных функций.

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суд коррупция Нацбанк Словакия

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