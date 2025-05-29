Голову Нацбанку Словаччини Петра Кажиміра визнали винним у корупції

Суд оштрафував на 200 000 євро ексміністра фінансів Словаччини за системне хабарництво.

Фото: SME

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Колишній міністр фінансів і нинішній голова Національного банку Словаччини Петро Кажимір визнаний винним у системному хабарництві. Спеціалізований кримінальний суд у Пезинку оштрафував його на 200 000 євро, а в разі несплати призначив заміст­ний строк — один рік ув’язнення. Вирок ще не набрав законної сили, і обидві сторони мають право на апеляцію. Про це повідомляє Aktuality.

Суть справи

За версією обвинувачення, у 2017 році, будучи міністром фінансів, Петро Кажимір передав хабар у розмірі 48 000 євро тодішньому президенту Фінансової адміністрації Франтішеку Імречі. Метою було отримання конфіденційної інформації про податкові розслідування низки компаній, що дозволило б їм оформити надмірне повернення ПДВ на суму понад 3 мільйони євро. Серед цих фірм була Loject, частку в якій мав бізнесмен Ладіслав Рехак, у якого Кажимір згодом придбав віллу біля Славіна у Братиславі.

Позиції сторін

Прокурор вимагав максимально можливий штраф і умови тримання у медичному закладі після ув’язнення. Він переконував, що свідчення Імречі є достовірними й підтверджені експертними висновками.

Захист заперечував, називав обвинувачення «банально вигаданими» і наголошував, що версія Імречі не заслуговує на довіру. У листі до ЗМІ та знайомих сам Кажимір заявив про «повністю сфабрикований» процес, в якому немає жодних доказів хабаря і про намір апелювати.

Що вирішив суд

Суддя Мілан Чисарік, посилаючись на покази Імречі та експертизи його особи, визнав свідчення чесними й переконливими. Він зазначив, що в цій справі не існує двох рівноцінних версій подій, як це було в аналогічній справі колишніх працівниць Фінансової адміністрації Черної та Жидової, яких Верховний суд виправдав. «Не має сенсу вигадувати такий банальний випадок», — підкреслив суддя, відхиливши доводи захисту.

Суд призначив єдиний штраф у розмірі 200 000 євро. Якщо він не буде сплачений, термін замінять на один рік ув’язнення. Рішення ухвалено 29 травня 2025 року, але ще не є остаточним.

Що далі

Петро Кажимір уже заявив про намір оскаржити вирок в апеляції. Його повноваження на посаді голови Нацбанку спливають 1 червня 2025 року. Тим часом справа привернула увагу до питань прозорості та етики у вищих ешелонах влади, адже розслідування охопило час виконання ним ключових державних функцій.

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