На Черкащині затримали жінку, яка робила ухилянтам документи про їх приналежність до релігійної організації

Під приводом приналежності до релігійної організації жінка сприяла в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон.

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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жительці м. Сміла за фактами сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, жінка обіцяла військовозобов’язаному за грошову винагороду підготувати документи про його приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які надали б право виїхати за кордон.

Підозрювана мала вплинути на посадову особу ТЦК та СП для видачі чоловіку військового квитка. Свої «послуги» вона оцінила у 5 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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