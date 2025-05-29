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На Черкащині затримали жінку, яка робила ухилянтам документи про їх приналежність до релігійної організації

18:52, 29 травня 2025
Під приводом приналежності до релігійної організації жінка сприяла в ухиленні від мобілізації та виїзді за кордон.
На Черкащині затримали жінку, яка робила ухилянтам документи про їх приналежність до релігійної організації
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру жительці м. Сміла за фактами сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, жінка обіцяла військовозобов’язаному за грошову винагороду підготувати документи про його приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які надали б право виїхати за кордон.

Підозрювана мала вплинути на посадову особу ТЦК та СП для видачі чоловіку військового квитка. Свої «послуги» вона оцінила у 5 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання обумовленої суми. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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прокуратура мобілізація

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