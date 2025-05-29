В Черкасской области задержали женщину, которая изготавливала уклонистам документы о их принадлежности к религиозной организации

Под предлогом принадлежности к религиозной организации женщина способствовала уклонению от мобилизации и выезду за границу.

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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жительнице г. Смела по фактам содействия незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, женщина обещала военнообязанному за денежное вознаграждение подготовить документы о его принадлежности к религиозной организации, а также разрешительные документы территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые предоставили бы право выезда за границу.

Подозреваемая должна была повлиять на должностное лицо ТЦК и СП для выдачи мужчине военного билета. Свои «услуги» она оценила в 5 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали женщину во время получения оговоренной суммы. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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