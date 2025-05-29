ВККС рекомендует назначить Виталия Мартынюка на должность судьи Новоайдарского райсуда Луганской области

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о рекомендации Мартинюка Виталия Борисовича для назначения на должность судьи Новоайдарского районного суда Луганской области. Об этом сообщает ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (что касается правосудия)», должно оцениваться в порядке, установленном законом.

Судья прошёл квалификационное оценивание и признан Комиссией соответствующим занимаемой должности.

Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Мартинюка Виталия Борисовича на должность судьи Новоайдарского районного суда Луганской области.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует направить трех судей в Шевченковский райсуд Львова и Херсонский городской суд Херсонской области.

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