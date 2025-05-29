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ВККС рекомендує відрядити трьох суддів до інших судів

13:39, 29 травня 2025
Суддів рекомендують відрядити до Шевченківського райсуду Львова та Херсонського міського суду Херсонської області.
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У середу, 28 травня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання про дострокове закінчення відрядження судді та про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Бахмутського міськрайонного суду Донецької області Федорів Ольги Петрівни до Дружківського міського суду Донецької області. Також Федорів Ольгу Петрівну рекомендовано відрядити до Шевченківського районного суду міста Львова строком на один рік.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Заліщицького районного суду Тернопільської області Торської Ірини Василівни до Шевченківського районного суду міста Львова;

судді Подільського районного суду міста Кропивницького Плохотніченка Леоніда Івановича до Херсонського міського суду Херсонської області.

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суддя ВККС

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