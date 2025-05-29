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На Черкащині чоловік, який має хронічне захворювання, відмовився від мобілізації — суд виніс вирок

12:45, 29 травня 2025
Попри свій діагноз, чоловік так і не оскаржив рішення військово-лікарської комісії.
На Черкащині чоловік, який має хронічне захворювання, відмовився від мобілізації — суд виніс вирок
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На Черкащині військовозобов’язаний отримав повістку і відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 708/1511/24 виніс Чигиринський районний суд Черкаської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Черкащини у вересні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте він категорично відмовився від мобілізації.

На суді обвинувачений провину не визнав.

Чоловік заявив, що їхав на автомобілі у Черкаси. Біля в`їзду до міста його зупинили працівники ТЦК та відвезли його до терцентру комплектування. Коли він був у ТЦК, то викликав поліцію, проте правоохоронців нібито до нього не впустили.

Також обвинувачений зазначив, що він ВЛК не проходив, бо із собою не мав ніяких документів на підтвердження наявних у нього захворювань та діагнозів. Після цього йому давали повістку. Він просив направити його на ВЛК, тому від отримання повістки відмовився. У працівників ТЦК був висновок ВЛК, але чоловік із ним не погодився, оскільки був комісований ще у 2002 році, тому він писав скаргу, проте її не прийняли. Згодом йому вручали повістку на цей же день, але він просив надати йому можливість забрати автомобіль, який так і залишився у м. Черкаси.

Суд встановив, що у чоловіка є діагноз — хронічна люмбалгія. Проте його ВЛК врахувала. Попри заяви, чоловік так і не оскаржив рішення військово-лікарської комісії.

Проаналізувавши всі матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

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