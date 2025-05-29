В Черкасской области мужчина, имеющий хроническое заболевание, отказался от мобилизации — суд вынес приговор

Несмотря на свой диагноз, мужчина так и не обжаловал решение военно-врачебной комиссии.

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В Черкасской области военнообязанный получил повестку и отказался от мобилизации. Приговор по делу № 708/1511/24 вынес Чигиринский районный суд Черкасской области.

В материалах дела указано, что житель Черкасской области в сентябре 2024 года прошёл военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Однако он категорически отказался от мобилизации.

В суде обвиняемый вину не признал.

Мужчина заявил, что ехал на автомобиле в Черкассы. У въезда в город его остановили сотрудники ТЦК и доставили в территориальный центр комплектования. Когда он был в ТЦК, вызвал полицию, но правоохранителей, якобы, к нему не пустили.

Также обвиняемый отметил, что не проходил ВЛК, так как не имел при себе документов, подтверждающих имеющиеся у него заболевания и диагнозы. После этого ему выдавали повестку. Он просил направить его на ВЛК и отказался от получения повестки. У сотрудников ТЦК было заключение ВЛК, но мужчина с ним не согласился, так как был комиссован ещё в 2002 году, поэтому писал жалобу, но её не приняли. Позже ему вручали повестку на тот же день, но он просил дать возможность забрать автомобиль, который так и остался в Черкассах.

Суд установил, что у мужчины есть диагноз — хроническая люмбалгия. Однако ВЛК это учла. Несмотря на заявления, мужчина так и не обжаловал решение военно-врачебной комиссии.

Проанализировав все материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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