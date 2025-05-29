ВСП уволил в отставку четырех судей

Судей Наталью Бышевскую, Людмилу Шеметенко, Александра Короля и Романа Сеника уволили в отставку.

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В четверг, 29 мая, Высший совет правосудия рассмотрел материалы о прекращении полномочий судей по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВРП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Бышевскую Наталью Анатольевну — с должности судьи Третьего апелляционного административного суда;

Шеметенко Людмилу Петровну — с должности судьи Пятого апелляционного административного суда;

Короля Александра Павловича — с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Сеника Романа Петровича — с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.

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