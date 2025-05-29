ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів

У четвер, 29 травня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Бишевську Наталю Анатоліївну – з посади судді Третього апеляційного адміністративного суду;
Шеметенко Людмилу Петрівну – з посади судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;
Короля Олександра Павловича – з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області;
Сеника Романа Петровича – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.
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