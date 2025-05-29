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У ДПС пояснили, що загрожує за недопуск податкового керуючого до опису майна

19:10, 29 травня 2025
У разі недопуску податкового керуючого до опису майна для податкової застави або ненадання необхідних документів платником податків, податковий керуючий оформлює акт про відмову.
У ДПС пояснили, що загрожує за недопуск податкового керуючого до опису майна
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Податкова служба у Полтавській області пояснює,  що загрожує за недопуск податкового керуючого до опису майна.

Якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна у податкову заставу та/або не надає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмову.  

Після чого контролюючий орган звертається до суду з вимогою зупинити видаткові операції на рахунках/електронних гаманцях, заборонити відчуження майна та зобов'язати такого платника податків допустити податкового керуючого для проведення опису. Такі обмеження діють до дня складання акту опису майна в податкову заставу, акта про відсутність майна або повного погашення податкового боргу.    

Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов'язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, небанківським надавачам платіжних послуг, емітентам електронних грошей, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна. 

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податкова

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