Нові ліміти на перекази з карток діятимуть з 1 червня — що зміниться для українців

З 1 червня 2025 року українські банки зменшать ліміти на грошові операції для громадян. Зміни торкнуться як карткових переказів, так і платежів через IBAN. Такі правила передбачені у меморандумі, який підписали провідні банки країни.
Зокрема, для клієнтів з «низьким» та «середнім» рівнем ризику щомісячний ліміт на вихідні перекази зменшиться з 150 тисяч до 100 тисяч гривень.
Для клієнтів з «високим ризиком» обмеження залишиться без змін — 50 тисяч гривень на місяць.
Щоб здійснювати більші за сумою перекази між банками, потрібно буде надати документи, які підтверджують джерело походження та розмір доходів.
Як відомо, Нацбанк з 1 жовтня 2024 року встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.
У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», який фактично прийшов на зміну регуляції НБУ.
Кого не стосуватимуться обмеження:
Обмеження не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи зарплатних клієнтів, а також волонтерів та благодійні організації.
Не будуть обмежувати банки і перекази між власними рахунками клієнтів у межах одного банку.
Як можна підтвердити доходи:
Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:
Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.
При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.
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