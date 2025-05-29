Нові ліміти на перекази з карток діятимуть з 1 червня — що зміниться для українців

Ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць.

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З 1 червня 2025 року українські банки зменшать ліміти на грошові операції для громадян. Зміни торкнуться як карткових переказів, так і платежів через IBAN. Такі правила передбачені у меморандумі, який підписали провідні банки країни.

Зокрема, для клієнтів з «низьким» та «середнім» рівнем ризику щомісячний ліміт на вихідні перекази зменшиться з 150 тисяч до 100 тисяч гривень.

Для клієнтів з «високим ризиком» обмеження залишиться без змін — 50 тисяч гривень на місяць.

Щоб здійснювати більші за сумою перекази між банками, потрібно буде надати документи, які підтверджують джерело походження та розмір доходів.

Як відомо, Нацбанк з 1 жовтня 2024 року встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.

У грудні 2024 року найбільші українські банки підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», який фактично прийшов на зміну регуляції НБУ.

Кого не стосуватимуться обмеження:

Обмеження не стосуватимуться клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи зарплатних клієнтів, а також волонтерів та благодійні організації.

Не будуть обмежувати банки і перекази між власними рахунками клієнтів у межах одного банку.

Як можна підтвердити доходи:

Підтвердження доходів передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:

сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені прибутки членів сімей;

документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.

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