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Новые лимиты на переводы с карт будут действовать с 1 июня — что изменится для украинцев

11:15, 29 мая 2025
Лимит на выходные переводы для клиентов среднего и низкого риска будет снижен со 150 до 100 тысяч гривен в месяц.
Новые лимиты на переводы с карт будут действовать с 1 июня — что изменится для украинцев
Фото: Shutterstock
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С 1 июня 2025 года украинские банки снизят лимиты на денежные операции для граждан. Изменения коснутся как карточных переводов, так и платежей через IBAN. Такие правила предусмотрены в меморандуме, подписанном ведущими банками страны.

В частности, для клиентов с «низким» и «средним» уровнем риска ежемесячный лимит на исходящие переводы будет уменьшен со 150 тысяч до 100 тысяч гривен.

Для клиентов с «высоким риском» ограничение останется без изменений — 50 тысяч гривен в месяц.

Чтобы осуществлять межбанковские переводы на большие суммы, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие источник происхождения и размер доходов.

Как известно, с 1 октября 2024 года Нацбанк установил ограничение на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Этот лимит действовал до 1 апреля 2025 года.

В декабре 2024 года крупнейшие украинские банки подписали меморандум «О обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг», который фактически заменил регулирование НБУ.

Кого не коснутся ограничения:

Ограничения не распространяются на клиентов с подтвержденными источниками доходов, включая зарплатных клиентов, волонтеров и благотворительные организации.

Банки также не будут ограничивать переводы между собственными счетами клиентов в пределах одного банка.

Как можно подтвердить доходы:

Подтверждение доходов предполагает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы:

  • сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7;
  • налоговая декларация;
  • платежные ведомости;
  • подтверждение поступлений от государственных органов;
  • подтвержденные доходы членов семьи;
  • документы, подтверждающие волонтерскую деятельность.

Клиенты банков, планирующие осуществлять переводы на сумму, превышающую установленный месячный лимит, обязаны предоставить в банк документальное подтверждение доходов при установлении/пересмотре деловых отношений.

После получения таких документов банки будут отменять лимиты либо устанавливать их в размере, соответствующем финансовым возможностям клиентов, в том числе путем контроля за суммами поступлений на счета.

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