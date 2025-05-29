Более 10 раз ударил ножом — в Винницкой области осужден мужчина за убийство односельчанина

Во время конфликта мужчина ударил более 10 раз оппонента ножом.

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В Винницкой области судили мужчину, который жестоко убил односельчанина. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

По данным следствия, 22 января 2024 года мужчина у себя дома распивал спиртное вместе с односельцем. Во время застолья между ними вспыхнула ссора из-за внезапно возникшей неприязни, которая переросла в трагедию.

Обвиняемый нанес гостю более 10 ударов кухонным ножом в грудь и живот, а также нанес многочисленные колото-резаные раны по всему телу.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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