В Днепре задержали военнослужащего взвода охраны ТЦК — подозревается в получении взятки

Военнослужащего взвода охраны РТЦК задержали 28 мая.

Фото: freepik.com

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В среду, 28 мая, в Днепре сотрудники СБУ при содействии Командования Сухопутных войск ВСУ задержали военнослужащего взвода охраны одного из РТЦК и СП. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК.

«Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 УК Украины.

«Командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и соответствующего судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и организационные меры», — добавили в ТЦК.

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