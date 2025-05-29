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У Дніпрі затримали військовослужбовця взводу охорони ТЦК — підозрюється в отриманні хабаря

10:57, 29 травня 2025
Військовослужбовця взводу охорони РТЦК затримали 28 травня.
У Дніпрі затримали військовослужбовця взводу охорони ТЦК — підозрюється в отриманні хабаря
Фото: freepik.com
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У середу, 28 травня, у Дніпрі співробітники СБУ та за сприяння Командування Сухопутних військ ЗСУ був затриманий військовослужбовець взводу охорони одного з РТЦК та СП. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного ТЦК.

«Затримання відбулось за підозрою в отриманні хабара від військовозобов’язаного громадянина», - сказано у заяві.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 ККУ.

«Командування та особовий склад  обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надають повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та відповідного судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні та організаційні заходи», - додали у ТЦК.

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хабар Дніпро ТЦК

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