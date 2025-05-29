В какой срок плательщик должен предоставить ГНС документы, отсутствовавшие во время проведения проверки — разъяснение

Документы, не предоставленные во время проверки, плательщик может подать в течение 10 или 30 дней в зависимости от типа проверки, а при определенных условиях даже после ее завершения.

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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, в какой срок плательщик имеет право предоставить органу ГНС документы, которые отсутствовали во время проведения проверки.

В соответствии с п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учёт доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учёта, финансовой отчётности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Налогоплательщикам запрещается формировать показатели налоговой отчётности, таможенных деклараций на основании данных, не подтверждённых документами, определёнными в абзаце первом п. 44.1 НКУ.

Согласно п. 44.6 НКУ, если до окончания проверки или в сроки, определённые в п. 86.7 НКУ, налогоплательщик не предоставляет должностным лицам контролирующего органа, проводящим проверку, документы (независимо от причин такого непредоставления, кроме случаев изъятия документов или иного изъятия правоохранительными органами), подтверждающие показатели, отражённые таким налогоплательщиком в налоговой отчётности, считается, что такие документы отсутствовали у налогоплательщика на момент составления такой отчётности.

Если налогоплательщик после окончания проверки и до принятия решения контролирующим органом по результатам такой проверки предоставляет в порядке п. 86.7 НКУ документы, подтверждающие показатели, отражённые налогоплательщиком в налоговой отчётности и не представленные во время проверки, такие документы должны быть учтены контролирующим органом при рассмотрении вопроса о принятии решения.

Так, п. 86.7 НКУ установлено, что в случае несогласия налогоплательщика или его представителей с выводами проверки или фактами и данными, изложенными в акте (справке) проверки (кроме документальной внеплановой проверки, проведённой в порядке, установленном пп. 78.1.5 НКУ), они имеют право подать свои возражения и дополнительные документы и пояснения, в частности, но не исключительно, документы, подтверждающие отсутствие вины, наличие смягчающих обстоятельств или обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности в соответствии с НКУ, в контролирующий орган, проводивший проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения акта (справки).

При этом, в соответствии с пп. 39.5.2.20 НКУ, в случае несогласия налогоплательщика или его представителя с выводами проверки или фактами и данными, изложенными в акте о результатах проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки», они имеют право подать свои возражения в течение 30 дней со дня получения акта. При этом налогоплательщик имеет право подать вместе с возражениями или в согласованный срок документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

Согласно п. 44.7 НКУ, в случае если должностное лицо контролирующего органа, осуществляющее проверку, отказывается по каким-либо причинам учитывать документы, предоставленные налогоплательщиком во время проведения проверки, налогоплательщик имеет право до окончания проверки отправить заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения либо предоставить непосредственно в контролирующий орган, проводящий проверку, копии таких документов (заверенные печатью налогоплательщика (при наличии печати) и подписью налогоплательщика — физического лица либо должностного лица налогоплательщика — юридического лица).

В случае если во время проведения проверки налогоплательщик предоставляет документы менее чем за три дня до её завершения либо когда направленные в предусмотренном абзацем первым п. 44.7 НКУ порядке документы поступают в контролирующий орган менее чем за три дня до окончания проверки, проведение проверки продлевается на срок, определённый ст. 82 НКУ.

В случае если направленные в предусмотренном абзацем первым п. 44.7 НКУ порядке документы поступили в контролирующий орган после завершения проверки, контролирующий орган имеет право не принимать решение по результатам проведённой проверки и назначить внеплановую документальную проверку такого налогоплательщика.

Таким образом, в случае несогласия налогоплательщика или его представителей с выводами проверки или фактами и данными, изложенными в акте (справке) проверки (кроме документальной внеплановой проверки, проведённой в порядке, установленном пп. 78.1.5 НКУ), они имеют право подать свои возражения и дополнительные документы (в том числе документы, подтверждающие показатели, отражённые в налоговой отчётности) и пояснения, в частности, но не исключительно, документы, подтверждающие отсутствие вины, наличие смягчающих обстоятельств или обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, в контролирующий орган, проводивший проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днём получения акта (справки).

В случае проведения проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки», они имеют право подать свои возражения в течение 30 дней со дня получения акта. При этом документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений, подаются вместе с возражениями или в согласованный срок.

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