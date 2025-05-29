На Хмельнитчине «свидетель Иеговы» получил две повестки и отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

Суд наказал военнообязанного за уклонение от мобилизации.

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В Хмельницкой области военнообязанный получил две повестки, однако отказался от мобилизации, заявив, что является Свидетелем Иеговы и не может воевать «по религиозным убеждениям». Приговор по делу № 679/1595/24 вынес Нетишинский городской суд Хмельницкой области.

В материалах дела указано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. В августе и сентябре 2024 года 38-летний житель Хмельницкой области получил повестки, но отказался от прохождения службы.

На суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что является Свидетелем Иеговы и не может воевать «по религиозным убеждениям».

Он признал, что получал повестки, но от мобилизации отказался.

Обвиняемый пояснил, что «имеет глубокие и четкие убеждения, которые не позволяют ему быть военным и поддерживать военные действия, при этом он прошел альтернативную службу вместо срочной по причине своих религиозных взглядов».

Представитель территориального центра комплектования отметил, что житель Хмельницкой области действительно получал повестки, но уклонился от мобилизации. Он добавил, что в армии нужны также специалисты, которые не участвуют в боевых действиях.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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