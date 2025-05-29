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На Хмельниччині «свідок Єгови» отримав дві повістки і відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд

11:51, 29 травня 2025
Суд покарав військовозобов’язаного за ухилення від мобілізації.
На Хмельниччині «свідок Єгови» отримав дві повістки і відмовився від мобілізації через релігійні переконання — що вирішив суд
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На Хмельниччині військовозобов’язаний отримав дві повістки, однак відмовився від мобілізації, заявивши, що є свідком Єгови та не може воювати «через релігійні переконання». Вирок у справі № 679/1595/24 виніс Нетішинський міський суд Хмельницької області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У серпні та вересні 2024 року 38-річний житель Хмельниччини отримав повістки, проте відмовився від мобілізації.

На суді обвинувачений провину заперечив. Чоловік заявив, що є свідком Єгови та не може воювати «через релігійні переконання».

Він визнав, що отримував повістки, проте відмовився від мобілізації.

Обвинувачений заявив, що «має глибокі і чіткі переконання, які не дозволяють йому бути військовим і підтримувати військові дії, при цьому він пройшов альтернативну службу замість строкової у зв’язку зі своїми релігійними переконаннями».

Військовий ТЦК зазначив, що житель Хмельниччини отримував повістки, проте ухилився від мобілізації. Він зазначив, що у війську потрібні і такі спеціальності, які не передбачають участі у бойових діях.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання за ст. 336 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

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