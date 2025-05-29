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На Дніпропетровщині судитимуть командира, який змушував військових будувати котеджі для матері й тещі

11:33, 29 травня 2025
Підполковник погрожував військовослужбовцям відправленням у зону бойових дій, якщо ті відмовляться працювати на будівництві.
На Дніпропетровщині судитимуть командира, який змушував військових будувати котеджі для матері й тещі
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На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який примушував підлеглих військовослужбовців працювати на приватному будівництві для своїх родичів. Про це повідомляж Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Замість найманих працівників він залучив підлеглих військовослужбовців, погрожуючи їм відправленням у зону бойових дій у разі відмови.

«З певною періодичністю військові залишали розташування частини та виконували будівельні роботи. Це тривало майже три роки. Попри фактичну відсутність на службі, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення», — зазначили в ДБР.

Так, у листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на місцях будівництва, яке перебувало в активній фазі. Під час слідчих дій вилучено документи щодо виплати грошового забезпечення, добових нарядів, особові справи військовослужбовців, мобільні телефони, а також чорнові записи, пов’язані з будівництвом.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 500 тисяч гривень. З метою їх відшкодування заявлено цивільний позов.

Командира військової частини обвинувачено у перевищенні влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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