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В Днепропетровской области будут судить командира, который заставлял военных строить коттеджи для матери и тещи

11:33, 29 мая 2025
Подполковник угрожал военнослужащим отправлением в зону боевых действий, если они откажутся работать на строительстве.
В Днепропетровской области будут судить командира, который заставлял военных строить коттеджи для матери и тещи
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В Днепропетровской области будут судить командира воинской части, который заставлял подчиненных военнослужащих работать на частной стройке для своих родственников. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в 2022 году подполковник начал строительство двух коттеджей для своей матери и тещи. Вместо наемных рабочих он привлек подчиненных военнослужащих, угрожая им отправкой в зону боевых действий в случае отказа.

«С определенной периодичностью военные покидали расположение части и выполняли строительные работы. Это продолжалось почти три года. Несмотря на фактическое отсутствие на службе, им продолжали начислять денежное обеспечение», — отметили в ГБР.

Так, в ноябре 2024 года следователи ГБР провели обыски на стройплощадках, где активно велись работы. Во время следственных действий были изъяты документы, касающиеся выплат денежного обеспечения, суточных нарядов, личные дела военнослужащих, мобильные телефоны, а также черновые записи, связанные со строительством.

Общий ущерб, нанесенный государству, превышает 500 тысяч гривен. С целью его возмещения подан гражданский иск.

Командиру воинской части предъявлено обвинение в превышении власти и служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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