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США планируют аннулировать визы для китайских студентов, связанных с компартией

10:04, 29 мая 2025
Марко Рубио анонсировал отмену виз для некоторых студентов из Китая.
США планируют аннулировать визы для китайских студентов, связанных с компартией
Фото: nbcnews.com
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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Государственный департамент США готовит новую визовую политику, направленную на аннулирование разрешений на пребывание для китайских студентов, которые имеют связи с Коммунистической партией Китая или получают образование в сферах, имеющих критическое значение для национальной безопасности США, передает телеканал CNN.

По словам Рубио, будут ужесточены критерии рассмотрения новых заявок на визы для студентов из КНР и Гонконга.

Согласно данным Института международного образования (IIE) и Госдепартамента, в 2023−2024 учебном году в университетах США обучалось более 275 тысяч студентов из Китая — вторая по численности группа после Индии. Значительная часть этих студентов участвует в научных исследованиях и технологических разработках.

CNN пишет, что американские учебные заведения зависят от иностранных студентов в плане оплаты обучения, и многие студенты принимают участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Что касается виз, шаг был сделан на следующий день после того, как Госдепартамент распорядился приостановить все новые собеседования по студенческим визам по всему миру в связи с подготовкой к расширенной проверке в социальных сетях.

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США Китай

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