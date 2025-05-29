В Минюсте напомнили, кто такой исполнитель завещания и каковы его полномочия

Лицо может быть назначено исполнителем завещания только с его согласия, которое может быть выражено в тексте самого завещания или добавлено к нему.

Фото: 3849.com.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило, кто такой исполнитель завещания и каковы его полномочия.

Планирование наследства — это не только о распределении имущества, но и о том, кто будет ответственным за воплощение последней воли завещателя. В этом процессе важную роль играет исполнитель завещания. Выбор надежного исполнителя — ключ к мирному и эффективному урегулированию наследственных вопросов. Он выступает гарантом того, что все положения завещания будут исполнены согласно закону.

Согласно статье 1286 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) завещатель имеет право назначить исполнителя своего завещания. Он может поручить исполнение завещания физическому лицу с полной гражданской дееспособностью или юридическому лицу (исполнителю завещания).

Если завещание составлено в пользу нескольких лиц, исполнение завещания может быть поручено любому из них.

В случае, если завещание составлено в пользу одного лица, исполнение завещания может быть возложено на лицо, которое не является наследником по завещанию.

Лицо может быть назначено исполнителем завещания только с его согласия, которое может быть выражено в тексте самого завещания или добавлено к нему.

После открытия наследства заявление о согласии быть исполнителем завещания лицо может подать нотариусу по месту открытия наследства (статья 1289 ГК Украины).

Назначение исполнителя завещания по инициативе наследников или нотариуса

Согласно статье 1287 ГК Украины наследники имеют право предъявить иск об отстранении исполнителя завещания, назначенного завещателем, от исполнения им своих полномочий, если он не может обеспечить исполнение воли завещателя.

Если завещатель не назначил исполнителя завещания или если лицо, которое было им назначено, отказалось от исполнения завещания или было отстранено от его исполнения, наследники имеют право выбрать исполнителя из числа наследников или назначить исполнителем завещания другое лицо.

Для этого они должны подать об этом соответствующие заявления, подлинность подписи под которыми подлежит нотариальному удостоверению, либо заключенный между наследниками и потенциальным исполнителем соответствующий договор, который удостоверяется нотариально и должен предусматривать объем совершения исполнителем действий, направленных на выполнение воли завещателя и его вознаграждение (глава 14 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5 (далее — Порядок)).

В случае, если наследники не могут достичь согласия относительно назначения исполнителя завещания, он по требованию одного из них может быть назначен судом.

Также исполнитель завещания может быть назначен нотариусом или в сельских населенных пунктах — уполномоченным на это должностным лицом соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства, если завещатель не назначил исполнителя завещания или если исполнитель завещания отказался от исполнения завещания либо был отстранен от его исполнения и если этого требуют интересы наследников (статья 1288 ГК Украины).

Согласно Порядку особое значение имеет назначение исполнителя завещания нотариусом, в частности в случаях, когда:

имущество завещано малолетним лицам, у которых отсутствуют родители;

имущество завещано государству или юридическим лицам;

имущество завещано с условием;

завещание содержит завещательный отказ или возложение на наследника(ов) других обязанностей;

предметом завещания является имущество, в отношении которого после смерти завещателя обязательно возникает необходимость управления им (доля в уставном капитале обществ, акции, частные предприятия и т. п.).

Полномочия исполнителя завещания

Исполнитель завещания обязан:

принять меры по охране наследственного имущества. (Согласно статье 1284, если наследование осуществляется не только по завещанию, но и по закону, исполнитель завещания принимает меры по охране всего наследства);

принять меры по уведомлению наследников, отказополучателей, кредиторов об открытии наследства;

требовать от должников наследодателя исполнения ими своих обязательств;

управлять наследством;

обеспечить получение каждым из наследников доли наследства, которая определена в завещании;

обеспечить получение доли в наследстве лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве.

Исполнитель завещания обязан обеспечить выполнение наследниками действий, к которым они были обязаны завещанием.

Полномочия исполнителя завещания удостоверяются документом (свидетельством), который выдается нотариусом по месту открытия наследства (статья 1290 ГК Украины).

Согласно Порядку в свидетельстве необходимо указать сведения об исполнителе завещания, основания возникновения его полномочий со ссылкой на завещание и дату открытия наследства. Если полномочия, содержащиеся в завещании, ограничены и не соответствуют предусмотренным статьей 1290 Гражданского кодекса Украины, необходимо дополнительно оговорить их в свидетельстве. В случае если полномочия в завещании не перечислены или имеется ссылка на статью 1290 ГК Украины, в свидетельстве вместо перечня полномочий также может быть ссылка на вышеуказанную норму.

Свидетельство исполнителя завещания подтверждает, что исполнитель завещания наделен правом от своего имени вести дела, связанные с выполнением завещания, в судебных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, отраслевой принадлежности и подчиненности.

Если наследниками являются малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица или лица, гражданская дееспособность которых ограничена, о выдаче свидетельства исполнителю завещания нотариус уведомляет соответствующие органы опеки и попечительства.

Право исполнителя завещания на плату за выполнение своих полномочий

Завещатель имеет право определить в завещании то имущество (в натуре или в деньгах), которое исполнитель завещания имеет право получить из состава наследства как плату за выполнение своих полномочий.

Если размер платы не определен завещателем, он может быть определен по соглашению исполнителя завещания и наследников, а в случае спора — судом.

Исполнитель завещания имеет право требовать от наследников возмещения тех расходов, которые были им понесены для охраны наследства, управления им и исполнения завещания (статья 1291 ГК Украины).

Контроль за исполнением завещания и обжалование действий исполнителя

Наследники имеют право контролировать действия исполнителя завещания. Если наследниками являются малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица или лица, гражданская дееспособность которых ограничена, контроль за исполнением завещания осуществляют родители (усыновители), опекуны, попечители, а также орган опеки и попечительства.

По требованию этих лиц исполнитель завещания должен отчитываться о действиях, которые были им совершены по выполнению завещания. После выполнения завещания он подает наследникам или их законным представителям отчет о выполнении своих полномочий (статья 1292 ГК Украины).

Если действия исполнителя не соответствуют этому Кодексу, другим законам, нарушают интересы наследников, то они, их законные представители, а также орган опеки и попечительства имеют право обжаловать эти действия в суд.

К требованиям о признании неправомерными действий исполнителя завещания применяется исковая давность в один год (статья 1293 ГК Украины).

Срок действия полномочий исполнителя завещания

Полномочия исполнителя завещания продолжаются до полного осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании.

Действие полномочий исполнителя завещания прекращается нотариусом по месту открытия наследства по согласованию с наследниками и отказополучателями.

После прекращения полномочий исполнитель завещания должен вернуть нотариусу документ, который был ему выдан (часть третья статьи 1290 этого Кодекса).

В случае невозвращения исполнителем завещания документа, который удостоверял его полномочия, наследники имеют право истребовать документ, а также требовать возмещения причиненных им убытков (статья 1294 ГК Украины).

Досрочное прекращение полномочий

Согласно Порядку полномочия исполнителя завещания могут быть прекращены досрочно:

в случае признания завещания недействительным в судебном порядке;

в случае смерти лица, назначенного исполнителем завещания;

в случае отказа исполнителя завещания от исполнения возложенных на него обязанностей;

в случае непринятия наследства наследниками по завещанию;

на основании решения суда.

Право исполнителя завещания на отказ от осуществления своих полномочий

Исполнитель завещания, независимо от того, кем он был назначен, имеет право отказаться от осуществления своих полномочий. Он обязан немедленно уведомить наследников, а также других лиц, в отношении которых он должен был совершить определенные действия, об отказе от осуществления своих полномочий.

Исполнитель завещания не может отказаться от осуществления своих полномочий в случае необходимости совершения неотложных действий, промедление с которыми угрожает причинением убытков наследникам.

Он несет ответственность перед наследниками за убытки, которые были им причинены в связи с невыполнением требований, установленных в частях второй и третьей этой статьи (статья 1295 ГК Украины).

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