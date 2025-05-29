Для военных ТЦК разработали правила диалога и поведения при мобилизации

В Сухопутных войсках разработали правила поведения для военнослужащих ТЦК.

Фото: censor.net

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Командование Сухопутных войск ВСУ разработало перечень правил диалога и поведения военнослужащих ТЦК при проведении мобилизационных мероприятий. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

«Такая работа у нас проводится, и она ведется по нескольким направлениям. В этом процессе уже было выполнено ряд мероприятий, принято ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых. Также действительно были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это, скажем так, учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они выйдут для проведения мероприятий оповещения или других мероприятий», — сообщил Саранцев.

Он также выразил надежду, что таким образом удастся снизить количество негатива, окружающего деятельность ТЦК и СП.

«Мы постоянно ведем мониторинг, у нас круглосуточно работает мониторинговая группа. И, подводя итоги нашей работы, за более чем полугодовой период мы отследили количество негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от числа мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины», — заверил Саранцев.

Также сообщалось, что для адвокатов, которые защищают военнообязанных, хотят создать правила.

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