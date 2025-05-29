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29 мая – какой сегодня праздник и главные события

09:27, 29 мая 2025
29 мая празднуют Международный день Эвереста и Вознесение Господне.
29 мая – какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В четверг, 29 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день коров. Приходится на последний четверг мая. Это неофициальный международный праздник, посвященный благодарности и уважению коров — животных, тысячелетиями служащих людям источником молока, пищи, удобрений и даже вдохновения.

Также 29 мая Международный день Эвереста. Это особый день, когда мир вспоминает о самой высокой горе на планете — Эвересте, высотой более 8 тысяч метров, и о том историческом моменте, когда впервые удалось ее покорить. Именно в этот день 1953 года легендарный новозеландский альпинист сэр Эдмунд Хиллари вместе с шерпой Тензинг Норга успешно поднялись на вершину. Это был триумф человеческой воли, силы духа и непревзойденного мастерства.

А еще 29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Это люди, которые без страха и сомнений становятся на страже мира там, где льется кровь и царит конфликт.  

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 29 мая, верующие празднуют Вознесение Господне. Это один из главных праздников в христианской традиции, символически завершающий земную жизнь и служение Иисуса Христа. Оно посвящено событию, когда Спаситель, после Своего воскресения, вознесся телесно на небо в присутствии апостолов, покидая землю, но не покидая человечество.

Календарь важных событий за 29 мая

363 год — император Юлиан одержал победу над войском Сасанидов у Ктесифона;

526 год — мощное землетрясение уничтожило Антиохию. Погибло около 250 тысяч человек, преимущественно христианских паломников;

1233 год — монголы после осады вошли в Кайфэн и разграбили столицу династии Цзинь;

1328 год — Филипп VI стал первым королем Франции из династии Валуа;

1384 год — кастильский король Хуан I начал осаду Лиссабона;

1416 год — в морской битве при Галлиполе флот Венеции разбил численно превосходящие османские силы;

1453 год — османы под руководством Мехмеда II захватили Константинополь. Падение Византии ознаменовало завершение эпохи Средневековья;

1630 год — заключено Переяславское соглашение между украинской казацкой старшиной и польским гетманом Станиславом Конецпольским;

1660 год — в Англии восстановлена монархия: на престол вернулся Карл II Стюарт.

1738 год — указом императора распоряжено возвращать беглецов из России и Гетманщины на Слободскую Украину;

1790 год — Род-Айленд стал последним из тринадцати первых штатов, ратифицировавших Конституцию США;

1900 год — компания Otis зарегистрировала торговую марку “Эскалатор”, которая впоследствии стала общим названием для всех подвижных лестниц;

1928 год — Фритц фон Опель на собственноручно собранном авто преодолел скорость в 200 км/ч;

1942 год — немецкие войска завершили оцепление советской группировки под Харьковом численностью более 250 тысяч бойцов;

1945 год — в Норвегии арестовали Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна за сотрудничество с нацистами;

1953 год — вершина Джомолунгмы (Эверест) была впервые покорена Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем;

1985 год — на стадионе “Эйзель” в Брюсселе, во время беспорядков перед финалом Кубка европейских чемпионов, погибли 39 человек и еще более 400 получили ранения;

1990 год — 40 стран Европы и европейские финансовые институты подписали соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;

2003 год — андрей Шевченко забил решающий гол в финале Лиги чемпионов, принеся победу “Милану” над “Ювентусом” (3:2);

2014 год — под Славянском террористы сбили вертолет Нацгвардии Украины Погибли 12 человек, среди них — генерал-майор Сергей Кульчицкий.

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