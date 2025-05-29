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29 травня – яке сьогодні свято та головні події

09:27, 29 травня 2025
29 травня святкують Міжнародний день Евересту та Вознесіння Господнє.
29 травня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У четвер, 29 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 травня в Україні і світі святкують Всесвітній день корів. Припадає на останній четвер травня. Це неофіційне міжнародне свято, присвячене вдячності та повазі до корів — тварин, які тисячоліттями служать людям джерелом молока, їжі, добрив і навіть натхнення.

Також 29 травня Міжнародний день Евересту. Це особливий день, коли світ згадує про найвищу гору на планеті — Еверест, висотою понад 8 тисяч метрів, і про той історичний момент, коли вперше вдалося її підкорити. Саме цього дня 1953 року легендарний новозеландський альпініст сер Едмунд Гілларі разом із шерпою Тензінгом Норгаєм успішно піднялися на вершину. Це був тріумф людської волі, сили духу і неперевершеної майстерності.

А ще 29 травня Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Це люди, що без страху та вагань стають на сторожі миру там, де ллється кров і панує конфлікт.  

Яке сьогодні церковне свято

29 травня віряни святкують Вознесіння Господнє. Це одне з головних свят у християнській традиції, яке символічно завершує земне життя й служіння Ісуса Христа. Воно присвячене події, коли Спаситель, після Свого воскресіння, піднісся тілесно на небо в присутності апостолів, залишаючи землю, але не полишаючи людство.

Календар важливих подій за 29 травня

363 рік — імператор Юліан здобув перемогу над військом Сасанідів біля Ктесифона;

526 рік — потужний землетрус знищив Антіохію. Загинуло близько 250 тисяч осіб, переважно християнських паломників;

1233 рік — монголи після облоги увійшли до Кайфена й розграбували столицю династії Цзінь;

1328 рік — Філіпп VI став першим королем Франції з династії Валуа;

1384 рік — Кастильський король Хуан І розпочав облогу Лісабона;

1416 рік — у морській битві при Галліполі флот Венеції розбив чисельно переважаючі османські сили;

1453 рік — османи під проводом Мехмеда ІІ захопили Константинополь. Падіння Візантії ознаменувало завершення епохи Середньовіччя;

1630 рік — укладено Переяславську угоду між українською козацькою старшиною та польським гетьманом Станіславом Конецпольським;

1660 рік — в Англії відновлено монархію: на престол повернувся Карл ІІ Стюарт.

1738 рік — указом імператора розпоряджено повертати втікачів із Росії та Гетьманщини на Слобідську Україну;

1790 рік — Род-Айленд став останнім із тринадцяти перших штатів, які ратифікували Конституцію США;

1900 рік — Компанія Otis зареєструвала торгову марку “Ескалатор”, що згодом стала загальною назвою для всіх рухомих сходів;

1928 рік — Фрітц фон Опель на власноруч зібраному авто подолав швидкість у 200 км/год;

1942 рік — німецькі війська завершили оточення радянського угруповання під Харковом чисельністю понад 250 тисяч бійців;

1945 рік — у Норвегії заарештували Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна за співпрацю з нацистами;

1953 рік — вершина Джомолунгми (Еверест) була вперше підкорена Едмундом Гілларі та Тенцинґом Норгеєм;

1985 рік — на стадіоні “Ейзель” у Брюсселі під час заворушень перед фіналом Кубка європейських чемпіонів загинули 39 людей і ще понад 400 зазнали поранень;

1990 рік — 40 країн Європи та європейські фінансові інституції підписали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 рік — Андрій Шевченко забив вирішальний гол у фіналі Ліги чемпіонів, принісши перемогу “Мілану” над “Ювентусом” (3:2);

2014 рік — під Слов’янськом терористи збили гелікоптер Нацгвардії України. Загинуло 12 осіб, серед них — генерал-майор Сергій Кульчицький.

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