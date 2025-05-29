Лондонський Челсі виграв Лігу конференцій УЄФА

У фінальному матчі англійський клуб розгромив іспанський Бетіс.

Фото: chelseafc.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лондонський «Челсі» вперше в історії клубу став володарем титулу Ліги конференцій – третього за рангом єврокубкового турніру. У фінальному матчі команда обіграла іспанський «Бетіс» з рахунком 4:1.

На гол Ельзальзуллі «Аристократи» відповіли голами Енцо, Джексона, Санчо та Кайседо.

Це перший титул «Синіх» у цьому турнірі і, водночас, історичне досягнення для всього європейського футболу. Після цієї перемоги лондонський клуб став першим в історії, хто зумів виграти всі чотири єврокубкові турніри: Лігу чемпіонів (2012, 2021), Лігу Європи (2013, 2019), Кубок кубків (1971, 1998) та Лігу конференцій (2025).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.