Лондонский Челси выиграл Лигу конференций УЕФА

В финальном матче английский клуб разгромил испанский «Бетис».

Фото: chelseafc.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лондонский «Челси» впервые в истории клуба стал обладателем титула Лиги конференций — третьего по значимости еврокубкового турнира. В финальном матче команда обыграла испанский «Бетис» со счетом 4:1.

На гол Эльзальзули «Аристократы» ответили мячами Энцо, Джексона, Санчо и Кайседо.

Это первый титул «Синих» в данном турнире и одновременно историческое достижение для всего европейского футбола. После этой победы лондонский клуб стал первым в истории, кто сумел выиграть все четыре еврокубковых турнира: Лигу чемпионов (2012, 2021), Лигу Европы (2013, 2019), Кубок кубков (1971, 1998) и Лигу конференций (2025).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.