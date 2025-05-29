Илон Маск покидает пост главы Департамента эффективности правительства США

Илон Маск объявил об отставке с поста главы DOGE.

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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что уходит с должности Специального государственного служащего в Департаменте эффективности правительства США (DOGE). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Поскольку мой назначенный срок в качестве Специального государственного служащего завершается, я хочу поблагодарить президента Трампа за возможность сократить бесполезные расходы. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, превращаясь в образ жизни во всем правительстве», — заявил Маск.

Бизнесмен объявил о своем решении на следующий день после того, как CBS опубликовал часть интервью, в котором он раскритиковал законопроект, сочетающий снижение налогов и ужесточение иммиграционного контроля. Как отметил миллиардер, это «законопроект о гигантских расходах», тогда как Трамп называет его «великим прекрасным законопроектом».

В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на чиновника Белого дома подтвердило отставку Маска.

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