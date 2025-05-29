Федеральный суд США заблокировал введенные Дональдом Трампом пошлины

Суд также заблокировал «зеркальные» тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля.

Фото: CNBC

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В среду, 28 мая, Федеральный суд по вопросам международной торговли США заблокировал введенные президентом Дональдом Трампом пошлины. Об этом сообщило издание Financial Times.

Коллегия из трех судей Федерального суда по вопросам международной торговли США заявила, что Трамп превысил свои полномочия, вводя масштабные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался Трамп в обоснование введения тарифов, не дает ему таких полномочий. Согласно Конституции США, только Конгресс имеет право устанавливать тарифы.

«Указы о всеобщих и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту… для регулирования импорта с помощью тарифов», – говорится в решении суда.

В постановлении суда сказано, что указы Трампа «объявляются недействительными как противоречащие закону».

Суд также заблокировал «зеркальные» тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран, которые должны были вступить в силу 9 июля, если иностранные правительства не смогут к тому времени достичь соглашения с Белым домом.

«Мы подали этот иск, потому что Конституция не дает ни одному президенту неограниченных полномочий для подрыва экономики. Это решение подтверждает, что наши законы имеют значение и что торговые решения не могут приниматься по прихоти президента», – заявил генеральный прокурор штата Орегон Дэн Рейфилд.

Однако решение суда не распространяется на пошлины, которые Трамп ввел на импорт в страну автомобилей, автозапчастей, стали и алюминия. Они подпадают под действие другого закона — о расширении торговли.

Также издание добавляет, что в течение нескольких минут после объявления решения администрация Трампа подала апелляцию.

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