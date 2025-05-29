Илон Маск опроверг подписание сделки об интеграции ИИ Grok в Telegram

Как известно, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram и компания Илона Маска xAI договорились о партнерстве сроком на один год.
Однако сам американский миллиардер опроверг слова Дурова.
«Соглашение не было подписано», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
В ответ Дуров написал, что была достигнута принципиальная договоренность, но формальности не были улажены.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.