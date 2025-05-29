Илон Маск опроверг подписание сделки об интеграции ИИ Grok в Telegram

Илон Маск заявил, что соглашение с Telegram не было подписано.

Фото: traff.ink

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Как известно, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram и компания Илона Маска xAI договорились о партнерстве сроком на один год.

Однако сам американский миллиардер опроверг слова Дурова.

«Соглашение не было подписано», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

В ответ Дуров написал, что была достигнута принципиальная договоренность, но формальности не были улажены.

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