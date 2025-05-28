Лавров и Рубио обсудили новый раунд переговоров в Стамбуле

В ходе телефонного разговора обсуждался следующий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсудили следующий раунд переговоров в Стамбуле.

В РФ заявили, что Лавров рассказал Рубио о ходе реализации договоренностей Путина и президента США Дональда Трампа 19 мая.

Также Рубио рассказали о подготовке российской стороной "конкретных предложений" к очередному раунду прямых с Украиной в Стамбуле.

Марко Рубио со своей стороны "подчеркнул готовность содействовать сближению позиций сторон".

Ранее Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил, что для организации встречи с делегацией РФ 2 июня сначала нужен их меморандум.

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