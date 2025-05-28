Лавров і Рубіо обговорили новий раунд переговорів у Стамбулі

Під час телефонної розмови обговорювався наступний раунд перемовин України та РФ у Стамбулі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава МЗС РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову із держсекретарем США Марко Рубіо, під час якої обговорили наступний раунд перемовин у Стамбулі.

У РФ заявили, що Лавров розповів Рубіо про хід реалізації домовленостей Путіна та президента США Дональда Трампа 19 травня.

Також Рубіо розповіли підготовку російською стороною "конкретних пропозицій" до чергового раунду прямих з Україною у Стамбулі.

Марко Рубіо зі свого боку "підкреслив готовність сприяти зближенню позицій сторін".

Раніше Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня.

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що для організації зустрічі з делегацією РФ 2 червня спочатку потрібен їх меморандум.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.