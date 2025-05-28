У РФ запропонували новий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня

РФ хоче провести новий раунд переговорів з Україною у Стамбулі.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня.

Він заявив, що Росія розробила "меморандум", який викладає її позицію щодо завершення війни.

"Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня", – сказав Лавров.

Нагадаємо, що Володимир Мединський, який є представником РФ на переговорах з Україною, заявив, що зателефонував міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами".

До цього Президент України Володимир Зеленський сказав, що росіяни мають передати свій так званий «меморандум» у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню, а Україна почитає пропозиції РФ і відповість на них.

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