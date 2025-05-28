В РФ предложили новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня

Россия хочет провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня.

Он заявил, что Россия разработала "меморандум", излагающий ее позицию по завершению войны.

"Наша делегация во главе с Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновившихся прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", – сказал Лавров.

Напомним, что Владимир Мединский, являющийся представителем РФ на переговорах с Украиной, заявил, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена "меморандумами".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне должны передать свой так называемый меморандум в ответ на требование безусловного прекращения огня, а Украина почитает предложения РФ и ответит на них.

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