В РФ заявили, что предложили Украине дату и место для обмена «меморандумами»

Владимир Мединский заявил, что позвонил по телефону Рустему Умерову и якобы предложил дату и место встречи для обмена «меморандумами».

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Как сообщает советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко со ссылкой на BBC, Владимир Мединский, являющийся представителем РФ на переговорах с Украиной, заявил, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место встречи для обмена "меморандумами".

Также Мединский заявил, что это якобы звонил Умерову, а не наоборот.

"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, якобы звонившей Умеров по поводу "меморандума", который мы, мол, до сих пор не подготовили. Мол, что-то россияне не спешат. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил Мединский.

"Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения о предстоящем прекращении огня. Украинская сторона пошла совещаться", - утверждает Мединский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне должны передать свой так называемый меморандум в ответ на требование безусловного прекращения огня, а Украина почитает предложения РФ и ответит на них.

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