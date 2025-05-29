Украинцам объяснили, какие обязанности нужно соблюдать при посредничестве в трудоустройстве

Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказало об обязанностях субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве и нанимают работников для последующего выполнения работы у другого работодателя и за рубежом.
Итак, гражданам:
Дополнительно отмечаем, что согласно статье 38 Закона Украины «О занятости населения» субъект хозяйствования имеет право предоставлять услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом после его включения в перечень субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и в рамках заключенных внешнеэкономических договоров.
Для начала деятельности по предоставлению услуг посредничества в трудоустройстве за рубежом и включения в перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих такие услуги, субъект хозяйствования должен:
Услуги по посредничеству в трудоустройстве по Украине или за рубежом могут предоставляться исключительно после регистрации субъекта хозяйствования и подачи декларации.
Также субъекты хозяйствования обязаны подавать в центральный исполнительный орган власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, сведения о численности трудоустроенных ими лиц в порядке, установленном этим центральным органом, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции, по согласованию с центральным органом исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в области статистики.
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