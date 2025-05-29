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Украинцам объяснили, какие обязанности нужно соблюдать при посредничестве в трудоустройстве

10:03, 29 мая 2025
Гоструда рассказала об обязанностях субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве.
Украинцам объяснили, какие обязанности нужно соблюдать при посредничестве в трудоустройстве
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Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказало об обязанностях субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве и нанимают работников для последующего выполнения работы у другого работодателя и за рубежом.

Итак, гражданам:

  • необходимо предоставлять полную и достоверную информацию о спросе работодателя на рабочую силу (вакансии), его требованиях к квалификации, опыту работы, условиях, характере и оплате труда;
  • сотрудничать с соответствующим территориальным органом центрального исполнительного органа власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, предприятиями, учреждениями и организациями, профсоюзами и их объединениями, организациями работодателей и их объединениями;
  • обеспечивать защиту информации, поступающей от граждан, обращающихся с целью трудоустройства, а также соблюдение правил использования и распространения такой информации, установленных законами Украины «Об информации» и «О защите персональных данных», а также конфиденциальность коммерческой информации работодателей в соответствии с законом.

Дополнительно отмечаем, что согласно статье 38 Закона Украины «О занятости населения» субъект хозяйствования имеет право предоставлять услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом после его включения в перечень субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и в рамках заключенных внешнеэкономических договоров.

Для начала деятельности по предоставлению услуг посредничества в трудоустройстве за рубежом и включения в перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих такие услуги, субъект хозяйствования должен:

  • быть зарегистрированным в установленном законодательством порядке по виду экономической деятельности — посредничество в трудоустройстве;
  • иметь заключенный с иностранным работодателем внешнеэкономический договор (контракт) о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве, поиске и подборе работников, а также регистрационные документы иностранного субъекта хозяйствования — работодателя в стране местонахождения;
  • иметь зарегистрированное место ведения хозяйственной деятельности;
  • подать декларацию о ведении хозяйственной деятельности в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом.

Услуги по посредничеству в трудоустройстве по Украине или за рубежом могут предоставляться исключительно после регистрации субъекта хозяйствования и подачи декларации.

Также субъекты хозяйствования обязаны подавать в центральный исполнительный орган власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, сведения о численности трудоустроенных ими лиц в порядке, установленном этим центральным органом, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции, по согласованию с центральным органом исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в области статистики.

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Гоструда

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