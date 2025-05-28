Приоритетом сейчас является финансирование ВСУ, поэтому размер единовременных соцвыплат может быть уменьшен — Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда констатировала, что в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

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В условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета.

На это указала Большая Палата Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела №440/14216/23 относительно возможности уменьшения размера единовременных социальных выплат, а также возможности делегирования Верховной Радой полномочий по определению соответствующего размера выплат Кабмину.

Конкретные обстоятельства этого дела касались уменьшения размера ежегодной разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины за 2023 год в условиях военного положения. Большая Палата Верховного Суда подтвердила правомерность действий Верховной Рады и Кабмина относительно такого уменьшения.

Вместе с тем позиция Большой Палаты Верховного Суда в образцовом деле может повлиять и на другие дела, касающиеся права Кабмина регулировать в сторону уменьшения размер единовременных социальных выплат гражданам.

Так, в этом деле Кабмин, действуя во исполнение Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» в редакции Закона №2983-ІХ от 20 марта 2023 года, которым Верховная Рада уполномочила его определять размер помощи ко Дню Независимости Украины, установил ее в меньшем размере.

Истец, лицо с инвалидностью в результате войны ІІ группы, обжаловал действия пенсионного органа, который в 2023 году выплатил ему ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости в размере 2900 грн в соответствии с постановлением Кабмина от 21 июля 2023 года №754, тогда как, по мнению истца, он имел право на помощь в размере восьми минимальных пенсий по возрасту — 16 744 грн согласно ст. 13 Закона №3551-ХІІ.

Кассационный административный суд Верховного Суда удовлетворил иск, указав, что Закон №2983-IX, которым уменьшен размер помощи и переданы полномочия по ее определению Кабмину, не соответствует Конституции и привел к сужению существующих социальных прав, что противоречит ст. 22 Конституции Украины.

В свою очередь, Большая Палата Верховного Суда, рассмотрев апелляционную жалобу, отметила, что предусмотренная ч. 5 ст. 13 Закона №3551-ХІІ ежегодная разовая денежная выплата лицам с инвалидностью в результате войны является дополнительной государственной помощью, имеет вспомогательный и стимулирующий характер и предоставляется с целью обеспечения надлежащих условий для жизнеобеспечения ветеранов войны, защиты их интересов в соответствии с социальной политикой государства в этой сфере.

Таким образом, спорным в этом деле был вопрос о возможности уменьшения размера единовременных социальных выплат, а также о возможности делегирования Верховной Радой Украины полномочий по определению соответствующего размера выплат Кабмину.

Как сообщил Верховный Суд, «Большая Палата Верховного Суда констатировала, что в условиях войны приоритетным является направление ограниченных финансовых ресурсов государства на финансирование ВСУ и других военных формирований, которые непосредственно участвуют в боевых действиях (членов их семей), а соответственно, на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а не на другие цели, что может повлиять на сбалансированность государственного бюджета».

При таких обстоятельствах уменьшение размера единовременной денежной выплаты, предусмотренной ч. 5 ст. 13 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (Закон №3551-ХІІ), вызвано объективными причинами, а именно: стремлением сбалансировать государственный бюджет с целью надлежащего финансирования ВСУ и других военных формирований, которые своими непосредственными действиями осуществляют защиту суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

При этом Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что государству следует сосредоточить внимание на определении постоянных эффективных гарантий социальной защиты, в том числе для лиц, пострадавших от войны. Такие гарантии должны иметь экономическое обоснование, что обеспечит их постоянный, а не временный характер.

Ежегодная разовая денежная выплата лицам с инвалидностью в результате войны имеет вспомогательный и стимулирующий характер и не является основным источником для существования граждан. Выплата этой государственной помощи установлена законом и не относится к составляющим конституционного права граждан на социальную защиту, определенных в ст. 46 Конституции Украины, которые не могут быть отменены законом, а потому Верховная Рада как единственный законодательный орган власти в Украине, с учетом имеющихся финансово-экономических возможностей, путем принятия законов может изменить условия и порядок выплаты такой социальной льготы при условии соблюдения конституционных норм и принципов.

Приняв закон, Верховная Рада делегировала Кабмину право устанавливать порядок и определять размер разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью в результате войны, которая осуществляется за счет средств Государственного бюджета, что согласуется с полномочиями правительства Украины, определенными Конституцией.

Ссылка на постановление Большой Палаты Верховного Суда от 14 мая 2025 года по делу №440/14216/23 (производство №11-67заі24) будет незамедлительно добавлена после ее опубликования в ЕГРСР.

Автор: Наталя Мамченко

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