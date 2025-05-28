Пріоритетом наразі є фінансування ЗСУ, тому розмір одноразових соцвиплат може бути зменшений — Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду констатувала, що в умовах війни пріоритетним є спрямування обмежених фінансових ресурсів держави на фінансування Збройних Сил, а не на інші цілі, що може вплинути на збалансованість державного бюджету.

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В умовах війни пріоритетним є спрямування обмежених фінансових ресурсів держави на фінансування Збройних Сил України та інших військових формувань, а не на інші цілі, що може вплинути на збалансованість державного бюджету.

На це вказала Велика Палата Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи №440/14216/23 щодо можливості зменшення розміру одноразових соціальних виплат, а також щодо можливості делегування Верховною Радою повноважень стосовно визначення відповідного розміру виплат Кабміну.

Конкретні обставини цієї справи стосувалися зменшення розміру щорічної разової грошової допомоги до Дня Незалежності України за 2023 рік в умовах воєнного стану. ВП ВС підтвердила правомірність дій Верховної Ради та Кабміну щодо такого зменшення.

Втім, позиція ВП ВС у зразковій справі може вплинути й на інші справи, які стосуються права Кабміну регулювати у бік зменшення розмір одноразових соціальних виплат громадянам.

Так, в цій справі Кабмін, діючи на виконання Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в редакції Закону № 2983-ІХ від 20 березня 2023 року, яким Верховна Рада уповноважила його визначати розмір допомоги до Дня Незалежності України, встановив її в меншому розмірі.

Позивач, особа з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, оскаржив дії пенсійного органу, який у 2023 році виплатив йому щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності в розмірі 2900 грн відповідно до постанови Кабміну від 21 липня 2023 року №754, тоді як, на думку позивача, він мав право на допомогу в розмірі восьми мінімальних пенсій за віком – 16 744 грн згідно зі ст.13 Закону 3551-ХІІ.

КАС ВС задовольнив позов, вказавши, що Закон 2983-IX, яким зменшено розмір допомоги й передано повноваження щодо її визначення Кабміну, не відповідає Конституції та призвів до звуження існуючих соціальних прав, що суперечить ст. 22 Конституції України.

Натомість Велика Палата ВС, розглянувши апеляційну скаргу, зазначила, що передбачена ч. 5 ст. 13 Закону № 3551-ХІІ щорічна разова грошова виплата особам з інвалідністю внаслідок війни є додатковою державною допомогою, має допоміжний та стимулюючий характер і надається з метою забезпечення створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів війни, захисту їхніх інтересів відповідно до соціальної політики держави в цій сфері.

Отже, спірним у цій справі було питання про можливість зменшення розміру одноразових соціальних виплат, а також щодо можливості делегування Верховною Радою України повноважень стосовно визначення відповідного розміру виплат Кабміну.

Як повідомив Верховний Суд, «Велика Палата ВС констатувала, що в умовах війни пріоритетним є спрямування обмежених фінансових ресурсів держави на фінансування ЗСУ та інших військових формувань, які безпосередньо беруть участь у бойових діях (членів їхніх сімей), а відповідно, на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а не на інші цілі, що може вплинути на збалансованість державного бюджету».

За таких обставин зменшення розміру одноразової грошової виплати, передбаченої ч. 5 ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Закон № 3551-ХІІ), викликане об’єктивними причинами, а саме: прагненням збалансувати державний бюджет з метою належного фінансування ЗСУ та інших військових формувань, які своїми безпосередніми діями здійснюють захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України.

При цьому ВП ВС наголосила на тому, що державі належить зосередити увагу на визначенні постійних ефективних гарантій соціального захисту, зокрема й для осіб, які постраждали від війни. Такі гарантії повинні мати економічне обґрунтування, що забезпечить їх постійний, а не тимчасовий характер.

Щорічна разова грошова виплата особам з інвалідністю внаслідок війни має допоміжний та стимулюючий характер і не є основним джерелом для існування громадян. Виплата цієї державної допомоги встановлена законом та не належить до складових конституційного права громадян на соціальний захист, визначених у ст. 46 Конституції України, які не можуть бути скасовані законом, а тому Верховна Рада як єдиний законодавчий орган влади в Україні, з огляду на наявні фінансово-економічні можливості, шляхом ухвалення законів може змінити умови та порядок виплати такої соціальної пільги за умови дотримання конституційних норм та принципів.

Ухваливши закон, Верховна Рада делегувала Кабміну право встановлювати порядок і визначати розмір разової грошової виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, яка здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, що узгоджується з повноваженнями уряду України, визначеними Конституцією.

Посилання на постанову ВП ВС від 14 травня 2025 року у справі № 440/14216/23 (провадження № 11-67заі24) буде невідкладно додане після її оприлюднення в ЄДРСР.

Автор: Наталя Мамченко

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