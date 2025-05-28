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Управление активами, осуществляемое АРМА, не тождественно или равнозначно по правовому содержанию права собственности — Верховный Суд

18:08, 28 мая 2025
Предметом спора явилось выяснение наличия правовых оснований для удовлетворения жалоб истца и ответчика на действия частного исполнителя в пределах исполнительного производства.
Управление активами, осуществляемое АРМА, не тождественно или равнозначно по правовому содержанию права собственности — Верховный Суд
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Заключение договора управления имуществом само по себе не приводит к переходу права собственности к управляющему. Управляющий может приобрести статус доверительного собственника только в том случае, если это прямо предусмотрено условиями договора.

Управление арестованным имуществом АРМА носит характер срочного полномочия специального назначения, которое возникает на основании судебного решения или согласия собственника. Оно имеет признаки временности (действует до момента снятия ареста или завершения производства) и целевой характер (служит для сохранения имущества). При этом управляющий согласно ч. 3 ст. 21 Закона Украины от 10 ноября 2015 года № 772-VIII «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» не имеет права отчуждать активы, принятые им в управление.

Собственник актива сохраняет право собственности даже в случае передачи имущества в управление АРМА. Управление не изменяет титул собственности — оно лишь ограничивает реализацию отдельных правомочий, таких как пользование или распоряжение, и только на время действия ареста.

Управление активами, переданными согласно ст. 100 УПК Украины и положениям Закона № 772-VIII, не является тождественным или равнозначным по правовому содержанию праву собственности, предусмотренному статьями 316 и 317 Гражданского кодекса Украины.

Поскольку управление активами, осуществляемое АРМА, не изменяет титул собственности и не превращает активы в государственную собственность, само пребывание доли в уставном капитале общества в управлении АРМА не может быть основанием для запрета частному исполнителю осуществлять принудительное исполнение судебного решения.

Исполнитель (государственный / частный) не является участником процедуры урегулирования задолженности, определённой Законом Украины «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа». Согласно п. 15 ч. 1 ст. 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве» у исполнителя возникает обязанность приостановить совершение исполнительных действий в исполнительном производстве по принудительному исполнению приказа (за исключением расходов на уплату судебного сбора), а также согласно ч. 4 ст. 35 этого Закона — снять арест с имущества и денежных средств должника.

Такие выводы сделал ОП ХКС ВС.

Причиной возникновения спора стал вопрос о наличии / отсутствии оснований для удовлетворения жалоб как истца, так и ответчика на действия частного исполнителя в исполнительном производстве.

Суд удовлетворил жалобу ответчика (должника), признав неправомерным бездействие частного исполнителя, которое заключалось в неприостановлении совершения исполнительных действий в исполнительном производстве и неснятии ареста со всех денежных средств / электронных денег и имущества, принадлежащих должнику, в пределах суммы взыскания с учетом основного вознаграждения частного исполнителя и расходов исполнительного производства. Следствием этого решения стало обязательство частного исполнителя приостановить совершение исполнительных действий по принудительному исполнению судебного приказа, снять арест с имущества и всех денежных средств / электронных денег, находящихся на открытых счетах / электронных кошельках и принадлежащих должнику, в пределах суммы взыскания с учетом основного вознаграждения частного исполнителя и расходов исполнительного производства.

Суд апелляционной инстанции изменил определение местного хозяйственного суда в мотивировочной части, в остальной части — оставил без изменений, указав, что частный исполнитель не имел права открывать исполнительное производство и осуществлять исполнительные действия в отношении имущества должника, поскольку доля государства в его уставном капитале, с учетом её нахождения в управлении АРМА, составляет более 25 %.

ОП ХКС ВС отменила постановление апелляционного суда, а определение местного хозяйственного суда оставила без изменений.

Ознакомиться с постановлением ОП ХКС ВС от 16 мая 2025 года по делу № 903/421/24 можно по ссылке.

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